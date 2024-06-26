Общество

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Псковской области 28 июня

Всероссийская ярмарка трудоустройства, которая пройдет в Псковской области 28 июня, создает возможности даже для тех, кто работу не ищет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Гости мероприятия смогут узнать о текущих тенденциях и перспективах в различных отраслях рынка труда, посетить образовательные лекции и тренинги от федеральных партнеров, познакомиться с профессионалами из разных компаний и узнать больше об образовательных учреждениях Псковской области. Это ценные мероприятия для специалистов на всех этапах своей карьеры.

Кроме того, на ярмарке трудоустройства участников и гостей ждут профессиональные квизы, интерактивные мероприятия, презентация игры «Кадры», мастер-классы. Программа мероприятия в Пскове уже на сайте и регистрация уже открыта.

Напомним, на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа Россия. Время возможностей» в Псковской области искать сотрудников будут более 130 работодателей. Посетителей Всероссийской ярмарки трудоустройства в Пскове ждет семь секторов. Со всеми вакансиями можно ознакомиться на сайте.