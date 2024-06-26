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Общество

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Псковской области 28 июня

26.06.2024 12:16|ПсковКомментариев: 0

Всероссийская ярмарка трудоустройства, которая пройдет в Псковской области 28 июня, создает возможности даже для тех, кто работу не ищет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Гости мероприятия смогут узнать о текущих тенденциях и перспективах в различных отраслях рынка труда, посетить образовательные лекции и тренинги от федеральных партнеров, познакомиться с профессионалами из разных компаний и узнать больше об образовательных учреждениях Псковской области. Это ценные мероприятия для специалистов на всех этапах своей карьеры. 

Кроме того, на ярмарке трудоустройства участников и гостей ждут профессиональные квизы, интерактивные мероприятия, презентация игры «Кадры», мастер-классы. Программа мероприятия в Пскове уже на сайте и регистрация уже открыта.

Напомним, на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа Россия. Время возможностей» в Псковской области искать сотрудников будут более 130 работодателей. Посетителей Всероссийской ярмарки трудоустройства в Пскове ждет семь секторов. Со всеми вакансиями можно ознакомиться на сайте.

Источник: Псковская Лента Новостей
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