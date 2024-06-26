Общество

Председатель Псковского облсовпрофа принимает участие в генсовете независимых профсоюзов России

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принимает участие в генеральном совете ФНПР в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

В ходе генерального Совета Федерации независимых профсоюзов России рассмотрен ряд вопросов, в том числе о прекращении и подтверждении полномочий членов генерального совета ФНПР и плане практических действий по реализации XII съезда ФНПР.

На заседании также принято обращение в адрес руководства страны с призывом прекратить комплексные, длительные нарушения действующего законодательства в отношении профсоюзного имущества, которые продолжают, развивают и усиливают органы, призванные следить за правопорядком.

Напомним, что Игорь Иванов входит в состав постоянной комиссии генерального Совета ФНПР по вопросам собственности профсоюзов и в состав постоянной комиссии генерального Совета ФНПР по организационной работе и кадровой политике.

«Работа Генсовет ФНПР, как и всегда, напряженная и плодотворная. Бурно обсуждение и, скажу более, негодование вызывают продолжающиеся попытки прокуратуры отмены имущественных решений в отношении профсоюзов и изъятия профсоюзной собственности. Эффективная система социального партнерства, которая сейчас работает, может быть разрушена с помощью таких методов разрушения профсоюзной структуры», – отметил Игорь Иванов.