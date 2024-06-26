Общество

Александр Козловский работает на форуме «Инженеры будущего»

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский работает на форуме «Инженеры будущего», об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В ходе круглого стала с участниками форума позанимались экспертной темой — искусственным интеллектом. Обсудили много интересных мнений и решений по применению ИИ. Важно каждое мнение. Мы формируем законодательную базу, в том числе для промышленных и IT-технопарков, где сейчас внедряется и развивается ИИ», – рассказал Александр Козловский.

С командой работал также руководитель по инкубационным программам стартапов Сколковского института науки и технологии Александр Чеканов. Он поделился трендами в сфере искусственного интеллекта.

«Каждый год с большим удовольствием работаю на форуме «Инженеры будущего». Это самый масштабный слёт молодых инженерных специалистов нашей страны», – добавил Александр Козловский.

Почти полмиллиона молодых инженеров в этом году подали заявки на участие в Форуме, но отобрали 1000 лучших из лучших.

«Это сильные ребята, наши перспективные кадры для экономики. На площадках Форума с ребятами работают представители лучших вузов страны, атмосфера и заинтересованность в создании новых идей и проектов позволит талантливой молодежи осознать, как для нас важно развивать их потенциал, насколько страна нуждается в грамотных специалистах с нестандартным мышлением», – уточнил Александр Козловский.

Организовали Форум Союз Машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям и предприятия Ростех. Сергей Чемезов и Владимир Гутенев работают над развитием инженерного кадрового потенциала России уже многие годы. В частности, СоюзМаш проводит Олимпиаду «Звезда» — это самая большая инженерная Олимпиада России для школьников.