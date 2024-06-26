Общество

Диетолог рассказала о пользе и вреде черешни

Черешню не рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, в осторожностью - при аллергии на пыльцу березы, при этом в черешне содержатся витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатка, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Черешня отличается довольно высоким содержанием клетчатки. Клетчатка необходима нашему организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния желудочно-кишечного тракта, регуляции липидного обмена. Ежедневно с рационом питания взрослый человек должен потреблять не менее 25 граммов клетчатки, источником которой являются различные овощи, фрукты, зелень, ягоды и продукты из цельного зерна», - рассказала Стародубова.

По ее словам, также ягода содержит необходимые для организма минеральные вещества - калий, магний, железо, она - источник биофлавоноидов.

«В черешне содержатся витамины, обладающие антиоксидантным действием, это прежде всего витамины А и С. Содержатся в черешне и витамины группы В - тиамин и ниацин, они необходимы нам для осуществления регуляции углеводного, жирового и энергетического обмена, метаболизма аминокислот и пуринов», - рассказала врач.

Она подчеркнула, какими бы полезными свойствами не обладала черешня, переедать все же не следует.

«Из-за довольно высокого содержания клетчатки черешню, так же, как, например, сливы или абрикосы, не рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, например, при синдроме раздраженного кишечника, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения», - рассказала Стародубова.

По ее словам, черешня исключается из рациона питания при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях на неё.

«Кроме того, люди, у которых диагностирована аллергия на пыльцу березы, могут столкнуться с перекрестной аллергией на черешню», - добавила диетолог.