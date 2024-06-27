Общество

Весь Северо-Запад России окажется во власти 30-градусной жары

В европейской части России сегодня, 27 июня, начинается интенсивное потепление. В страну хлынут очень тёплые воздушные массы из Южной Европы, и в течение дня во власти 30-радусной жары окажется весь Запад и Северо-Запад России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В Калининграде и вовсе ожидается температурный рекорд. Здесь день начнётся с +25°С, а к вечернему часу пик воздух прогреется вообще до +32°С! Это более чем на 10°С выше нормы и на 2°С выше предыдущего суточного максимума», - отметили синоптики.

И в последующие дни это тепло станет распространяться по Русской равнине, постепенно вытесняя прохладные воздушные массы в азиатскую часть страны. «И это тот редкий случай, когда повышение температурных показателей приведет не к усилению грозовой активности, а наоборот», - добавили в «Фобосе».