Общество

Более тысячи учащихся выпустились из псковских школ в этом году

1077 учащихся, в том числе 100 золотых медалистов и 53 серебряных выпустились из школ Пскова в этом году. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Ребята в торжественной обстановке получили медали «За особые успехи в учении».

«С гордостью поздравляю вас, дорогие выпускники! Усилия, труд и настойчивость привели вас к этому замечательному моменту, когда вы стали обладателями заслуженных наград. Хочу выразить огромную благодарность родителям и педагогам за неоценимый вклад в воспитание и поддержку детей. Ваша любовь и забота помогали им и вдохновляли на новые достижения и успешные шаги. Пусть этот замечательный день станет началом светлого и интересного пути во взрослую жизнь наших выпускников. Желаю вам множество впечатлений, ярких событий и новых побед!» - сказал глава города.