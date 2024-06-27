Общество

Более 90 выпускников из Великих Лук получили золотые медали

95 выпускников из Великих Лук получили медали «За особые успехи в учении» и заслуженные награды за талант, трудолюбие и усердие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото: администрация Великих Лук

Для выпускников, получивших заслуженные награды «За успехи в учении», прозвучали музыкальные подарки. Церемония награждения лучших выпускников 2024 года прошла в драматическом театре города.

Напомним, для всех великолукских выпускников сегодня, 28 июня, будет организована праздничная программа на Летней эстраде.