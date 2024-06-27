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Общество

Более 90 выпускников из Великих Лук получили золотые медали

28.06.2024 14:33|ПсковКомментариев: 0

95 выпускников из Великих Лук получили медали «За особые успехи в учении» и заслуженные награды за талант, трудолюбие и усердие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города. 

Фото: администрация Великих Лук

Для выпускников, получивших заслуженные награды «За успехи в учении», прозвучали музыкальные подарки. Церемония награждения лучших выпускников 2024 года прошла в драматическом театре города. 

Напомним, для всех великолукских выпускников сегодня, 28 июня, будет организована праздничная программа на Летней эстраде.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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