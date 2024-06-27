Общество

Псковским курсантам выпускного курса присвоены очередные специальные звания

Построение курсантов выпускного курса, которым был объявлен приказ о присвоении очередного специального звания «лейтенант внутренней службы», прошло на плацу Псковского филиала университета сегодня, 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Выпускников со знаменательным в их жизни событием поздравили начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, представитель совета ветеранов филиала – первый руководитель образовательной организации, заслуженный юрист Российской Федерации Иван Волчков и начальник отдела УКОН УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев, которые пожелали будущим сотрудникам УИС быть верными присяге и долгу, стать надежным гарантом в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой.

Ряд лейтенантов внутренней службы за активное участие в общественной жизни образовательной организации, волонтерскую деятельность, творческую активность и инициативу были отмечены благодарностями Псковского филиала Университета ФСИН России и почетными грамотами УМВД России по Псковской области.