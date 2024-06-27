Общество

Сколько молодых людей проживает в Псковской области, рассказали статистики

Численность населения Псковской области области в возрасте 14-35 лет на 1 января 2024 года составляла 134,3 тысячи человек, или 23,1% всего населения. Из них 70 тысяч молодых людей и 64,3 тысячи представительниц женского пола. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В городских поселениях доля молодежи составляла 23,9% от общей численности горожан, в сельской местности – 21,2% соответственно.

В возрастной структуре молодежи самой многочисленной являлась группа в возрасте 30-35 лет, составляющая 33,6% всей молодежи области.

Среди населения, относящегося к молодежи, в брак наиболее часто вступали мужчины в возрасте 25-29 лет (20,9%), а женщины в возрасте 20-24 лет (24,6%).

В организациях высшего образования Псковской области, по данным министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на начало 2023/2024 учебного года высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получали 11137 студентов. Выпуск бакалавров, специалистов и магистров в вузах Псковской области составил 1953 человека.

Численность студентов в организациях среднего профессионального образования, по данным министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2023/2024 учебного года составляла 13864 человека. Выпуск квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена – 3269 человек.