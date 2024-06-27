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Общество

Александр Козловский обсудил перспективы развития космической отрасли с руководителем «Роскосмоса»

28.06.2024 17:35|ПсковКомментариев: 0

Расширенное заседание комитетов Госдумы, где обсудили перспективы развития космической отрасли, провели в Королеве. В диалоге принял участие руководитель Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

В своем выступлении Александр Козловский отметил, что у комитета по промышленности и торговле Госкорпорация является одной из приоритетных, ведь промышленные предприятия составляют ядро созвездия «Роскосмоса».

Слаженная работа с «Роскосмосом» на заседаниях комитета по промышленности и торговле при проработке госпрограммы «Космическая деятельность России» позволяют снимать ряд вопросов.

«Но есть проблемы, требующие особого внимания именно сегодня. Мы поддерживаем восприятие "Роскосмоса" как стратегической отрасли для экономики страны, видим потребность в соответствующей бюджетной и законодательной поддержке. Остро стоит и проблема кадров. Союз машиностроителей России воспитывает уникальных специалистов, начиная отбор на инженерной олимпиаде "Звезда" и продолжая на форуме "Инженеры будущего". Накануне на комитете мы услышали от Минобрнауки понимание эффективности таких подходов и планов гибкой и быстрой реакции на запрос таких корпораций, как "Роскосмос"», – рассказал Александр Козловский.

Он отметил, что комитет будет последовательно поддерживать промышленный потенциал Роскосмоса с участием мнения экспертного сообщества.

Источник: Псковская Лента Новостей
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