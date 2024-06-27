Общество

Фестиваль «Словенское поле» пройдёт в Пскове и Изборске 26-28 июля

Поэтический фестиваль «Словенское поле - 2024» состоится в Пскове и деревне Изборск Печорского района 26-28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

В фестивале могут принять участие все желающие независимо от возраста, места жительства, известности, профессиональной подготовки, членства в творческих союзах и т.д.

По итогам фестиваля будет издан сборник избранных произведений участников.

С положением фестиваля можно ознакомиться здесь>>>