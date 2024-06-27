Общество

Торжественное мероприятие по случаю выпуска специалистов для уголовно-исполнительной системы прошло в Пскове

Сегодня, 29 июня, в Псковском филиале Университета ФСИН России состоялся выпуск 71 бакалавра очной формы обучения по направлению подготовки «Юриспруденция», которые отправятся для прохождения службы в 24 территориальные органа ФСИН России. В этот день дипломы университета ФСИН России получили также 41 студент и слушатель заочной формы обучения по специальности «Правоохранительная деятельность», сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: Псковский филиал Университета ФСИН России

Среди выпускников очной формы обучения, которым присвоено очередное специальное звание «лейтенант внутренней службы», шесть человек окончили образовательную организацию с отличием, одна из них Яна Царегородцева – с золотой медалью.

В церемонии вручения дипломов приняли участие заместитель начальника правового управления ФСИН России – начальник службы по соблюдению прав человека в УИС Николай Рубенок, врио начальника Университета ФСИН России Александр Вотинов, Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, представители высших звеньев законодательной и исполнительной власти Псковской области, силовых ведомств региона, которые отметили, что филиал Университета ФСИН России занимает достойное место в системе образования Псковской области, и пожелали сегодняшним выпускникам с честью выполнять свои служебные обязанности, профессионально и ответственно.

Руководство Университета ФСИН России выразило признательность Федеральной службе исполнения наказаний, властям региона и города Пскова за всестороннюю поддержку, которую они оказывают образовательной организации, после чего состоялось награждение выпускников благодарственными письмами губернатора Псковской области, главы города Пскова и Псковской городской думы, руководства правоохранительных органов региона.

Завершилось торжественное мероприятие концертом с участием взвода почетного караула и творческих коллективов Псковского филиала университета. Вчерашние курсанты исполнили лейтенантский вальс и патриотическую песню «Служить России» на слова Ильи Резника. Выпускники по сложившейся традиции, проходя торжественным маршем, подбросили вверх монеты и лепестки роз.