Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Пушкинских Горах

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области с целью профилактики пожаров и гибели людей на них провели профилактический рейд в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

С гражданами провели профилактические беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту и на территории населенных пунктов. Кроме того, распространены листовки на темы: «Детская шалость с огнем – причина пожара», «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Бытовой газ», «В загородном доме», «Пал травы».

До граждан довели обстановку с пожарами на территории Пушкиногорского района и Псковской области на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».