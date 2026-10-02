Сбер первым на рынке расширяет доступ к привилегиям Mir Supreme

Сбер добавляет к своей программе лояльности привилегии Mir Supreme — премиального продукта платёжной системы «Мир» — и первым на российском рынке открывает к ним доступ не только пользователям премиального обслуживания. Воспользоваться новыми преимуществами платёжной системы «Мир» автоматически смогут зарплатные клиенты Сбера с доходом от 150 тысяч рублей в месяц и клиенты, которые совершали покупки по картам Сбера на сумму от 255 тысяч рублей за три месяца.

На рынке Mir Supreme, как правило, остаётся продуктом премиального сегмента: банки предлагают такие карты клиентам с премиальными пакетами. Сбер расширяет привычную модель доступа к привилегиям. Теперь она зависит не только от статуса клиента, но и от характера его отношений с банком — регулярного поступления зарплаты или активного использования карты. Mir Supreme дополнит программу лояльности «СберСпасибо». Клиенты, которые выполняют условия, смогут одновременно получать выгоду от двух крупнейших в России программ лояльности и привилегий: преимуществами Сбера и привилегиями платёжной системы «Мир».

Привилегии Mir Supreme дополняются бонусами Спасибо от банка, благодаря чему клиенты могут получать специальные предложения для городской жизни и путешествий, а также повышенный кешбэк в отдельных акциях платёжной системы «Мир».

В ресторанах партнёрских групп платёжной системы «Мир» держатели карт Mir Supreme получают кешбэк до 7%, а дополнительно — до 10% бонусами Спасибо от банка в зависимости от уровня обслуживания.

В премиальных классах Ultima Яндекс Go клиенты получают кешбэк 10% за первые три поездки в месяц в рамках привилегий Mir Supreme и дополнительно — до 10% бонусами Спасибо от банка. Совокупное вознаграждение может достигать до 20%.

Помимо этого, клиентам доступно до шести категорий кешбэка на выбор, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах и доступ в бизнес-залы.

Для клиентов СберПремьера и СберПервого привилегии подключаются ко всем дебетовым и кредитным картам «Мир». Зарплатным клиентам они будут доступны по СберКарте, на которую поступает заработная плата. Остальные клиенты смогут получить их при расходах от 255 тысяч рублей по одной из своих СберКарт за последние три месяца. Если условия перестают выполняться, привилегии сохраняются ещё три месяца.