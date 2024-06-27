Более 10 млн человек узнали об основах безопасности в Сети благодаря программе кибергигиены

С 2022 года более 10 млн человек ознакомились с проектами по кибербезопасности благодаря Госуслугам, социальным сетям и рекламным материалам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Программа кибергигиены учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете. Она реализуется совместными усилиями Минцифры, ГК «Солар» и СПбГУТ.
Узнать о кибергигиене можно:
на портале «Кибербезопасность — это просто» на Госуслугах. Здесь можно познакомиться с важными правилами поведения в интернете, скачать карточки и поделиться ими с близкими, пройти тест на знание киберграмотности. Раздел посетили более 3 млн пользователей;
на сайте «КиберЗОЖ» собраны главные полезные привычки для работы в интернете. Здесь вы узнаете, какие пароли лучше не использовать, как определить фишинговое письмо и почему стоит подключить двухфакторную аутентификацию;
на сайте «Прокачай скилл защиты» () в игровой форме рассказывают что такое социальная инженерия, как не подхватить цифровой вирус и какие пароли создавать, чтобы их не взломали;
на сайте «Кибербуллинг» молодые люди узнают что делать с агрессией в интернете, как общаться с недоброжелателями и как известные блогеры справляются с неприятными ситуациями в сети;
на сайте «Выучи свою роль» подробно рассказывают, какие уловки используют телефонные мошенники и как им противостоять. Здесь можно не только узнать, но и потренироваться правильно отвечать на такие звонки с помощью чат-бота.
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