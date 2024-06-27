Общество

Более 10 млн человек узнали об основах безопасности в Сети благодаря программе кибергигиены

С 2022 года более 10 млн человек ознакомились с проектами по кибербезопасности благодаря Госуслугам, социальным сетям и рекламным материалам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Программа кибергигиены учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете. Она реализуется совместными усилиями Минцифры, ГК «Солар» и СПбГУТ.

Узнать о кибергигиене можно: