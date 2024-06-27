Общество

Более 10 тысяч тонн свинины отправили из Псковской области в другие страны

390 партий свинины отправили из Псковской области в четыре страны мира под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управления Россельхознадзора

За 6 месяцев 2024 года под контролем управления Россельхознадзора в Китай, Вьетнам, Гонконг и Сербию направили более 10,8 тысячи тонн мяса свинины и свиных субпродуктов (грудинка на кости, лопаточный и тазобедренный отруб, свиные ноги, уши и хвосты), произведенных предприятием Псковской области.

Все партии товара автомобильным транспортом следовали в порт Санкт-Петербурга, а далее морским транспортом в порты стран-получателей товара.

Вся экспортируемая продукция успешно прошла обязательный ветеринарный контроль. Должностные лица управления Россельхознадзора убедились, что партии соответствуют действующим ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров.