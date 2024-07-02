Общество

Спрос на специалистов техподдержки вырос на 30% в Псковской области

Эксперты hh.ru совместно с компанией «Труконф» провели исследование рынка труда и выяснили, что спрос на специалистов в сфере ВКС (системы видеоконференцсвязи), а также системных администраторов и специалистов техподдержки за год существенно вырос в целом по стране.

Данные аналитики рынка труда показывают, что российские компании стали на 55% чаще искать различных специалистов, умеющих работать, настраивать и развивать системы видеоконференцсвязи.

В разрезе профильных профессий: работодатели 16% чаще по сравнению с прошлым годом стали искать системных администраторов. При этом интересно, что спрос на администраторов, которые могут работать с различными системами ВКС, вырос за год сразу на 76%.

Аналогичная ситуация со спросом на специалистов тех. поддержки: в целом за год спрос на эти кадры вырос на 50%, а вот спрос на этих же специалистов, но уже с прокачанными знаниями в ВКС-сфере, выше (+57% новых вакансий по сравнению с прошлым годом). Это продиктовано потребностями крупных предприятий страны, которые с 2022-го года мигрируют на автономные системы, строят собственные сети коммуникаций и подключают к ним десятки тысяч абонентов, что требует привлечения профильных ВКС-специалистов.

В разрезе географии наибольшая потребность в специалистах, умеющих не просто организовать, но и поддержать, а также развивать системы видеоконференций сейчас наблюдается в Москве (число новых рабочих мест здесь год к году выросло на 67%), Петербурге (+37%), Свердловской области (+29%), Московской области (+20%), а также в Новосибирске (+20%), Татарстане (+17%), Иркутске (+15%). На эти регионы приходится 2\3 новых вакансий, связанных с системами видеоконференцсвязи на данный момент в стране. По отраслям: на данный момент львиная доля новых рабочих мест, связанных с ВКС, размещают компании из ИТ-сферы, промышленности, строительства, финансовый сектор, а также компании из сферы телекома и нефтегазовой отрасли.

В регионах СЗФО по итогам за второй квартал по сравнению тем же периодом в 2023 зафиксирован спрос на специалистов техподдержки на 30%. Спрос на специалистов, отвечающих за системы видеоконференцсвязи, породил и рост зарплаты. Так, в целом по СЗФО зарплата данных специалистов находится на уровне 48 тыс., что на 21 тыс. больше, чем в 2023 году. Сильнее всего зарплаты для специалистов по ВКС выросли у Мурманской области (+26 тыс. до 50 тыс. рублей), также в Коми и Архангельской области.

Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях для специалистов техподдержки:

2024 2023 динамика за год Псковская область 40 000 ₽ 24 000 ₽ 16 000 ₽ Вологодская область 47 500 ₽ 24 100 ₽ 23 400 ₽ Архангельская область 49 800 ₽ 24 000 ₽ 25 800 ₽ Республика Коми 48 500 ₽ 24 000 ₽ 24 500 ₽ Республика Карелия 47 500 ₽ 24 000 ₽ 23 500 ₽ Мурманская область 50 000 ₽ 24 000 ₽ 26 000 ₽ Новгородская область 45 000 ₽ 24 000 ₽ 21 000 ₽ Ленинградская область 47 000 ₽ 24 000 ₽ 23 000 ₽ Санкт-Петербург 61 000 ₽ 55 000 ₽ 6 000 ₽ Калининградская область 47 400 ₽ 24 000 ₽ 23 400 ₽

Растущий спрос на новых специалистов, умеющих работать с системами видеоконференцсвязи, увеличивает и предлагаемую зарплату для них в вакансиях. Так, сильнее всего за год выросла средняя зарплата в вакансиях для специалистов технической поддержки (+24,7 тыс. рублей до 51,9 тыс.), а наименьший рост среднего дохода зафиксирован в вакансиях для сисадминов (+7,7 тыс. до 66,9 тыс. рублей). Между тем максимальные значения предлагаемой зарплаты сейчас фиксируются в вакансиях для системных инженеров (более 215 тыс. рублей) и сетевых инженеров (более 183 тыс. рублей).