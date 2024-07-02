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Общество

Большинство псковичей предпочитает обращение по имени и на «вы» при общении с рекрутерами - опрос

02.07.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Большинство псковичей (54%) предпочитает, чтобы рекрутеры обращались к ним по имени, но на «вы». В соответствующем опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и рекрутеры из города.

24% опрошенных считают, что наиболее подходящим вариантом будет обращение не только на «вы», но и по имени-отчеству. 7% отмечают, что им комфортнее общаться на «ты» и по имени.

Женщины чаще предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». Сторонников обращения по имени-отчеству и просто по имени больше среди мужчин.

Молодые люди до 34 лет предпочитают обращение по имени: 13% согласны даже на «ты», а 55% — на «вы». Каждый третий горожанин старше 45 лет предпочитает обращение по имени и отчеству.

Рекрутеры еще чаще, чем соискатели, предпочитают обращение по имени, но на «вы» (77%). Но кандидат не ошибется, если обратится к рекрутеру старшего возраста по имени-отчеству — каждый четвертый наниматель старше 45 лет предпочитает такое обращение.

Источник: Псковская Лента Новостей
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