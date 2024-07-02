Общество

Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск»

Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск», завтра, 3 июля, в первую среду месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«На смену июньскому зною пришла долгожданная прохлада июля. Как же хорошо в такую погоду прогуляться по древней Изборской крепости, полюбоваться живописными видами, открывающимися с Труворова городища, раскрыть тайны, которые скрывают старинные усадьбы музейного квартала. А первая среда месяца – отличная возможность, чтобы это сделать!» - сказали в музее.

Напомним, бесплатно посетить музей в рамках акции смогут пенсионеры и многодетные семьи, несовершеннолетние граждане, студенты, обучающиеся по основным профессиональным программам, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также участники СВО и их семьи.

Для посещения музея необходимо иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории.