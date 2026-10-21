Врачи обнаружили в ухе юной псковички бусину

На прием к врачу-педиатру Псковской детской городской поликлиники обратилась девочка. Во время общего осмотра врач заметила что-то в ухе ребенка — с помощью специального инструмента (отоскопа) там обнаружилась бусина от браслета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Отмечается, что девочка сама не говорила о проблеме — просто не понимала, что что-то не так. Бусинка находилась в наружном слуховом проходе, сама выйти не могла, и вовсе была еле заметна.

Врач-педиатр направила ребенка с родителями к ЛОР-врачу, который успешно удалил инородное тело. После этого девочка стала слышать лучше.

«Напоминание для всех родителей: маленькие дети могут засунуть в нос или ухо что угодно: бусинку, пуговицу, деталь конструктора, кусочек еды. И часто они не могут об этом сказать — слишком малы или просто не понимают, что произошло», — подчеркнули в министерстве.

Псковичам напомнили, что важно регулярно и тщательно осматривать ребенка — особенно после игр с мелкими предметами. Если малыш стал хуже слышать, жалуется на дискомфорт в ухе или носу, следует не ждать и сразу обращаться к врачу. Не надо пытаться достать инородное тело самостоятельно — можно навредить. Кроме того, общий осмотр у педиатра помогает заметить то, что скрыто от глаз родителей.