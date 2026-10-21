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Озвучены три главные причины сокращения популяции кабана в Псковской области

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Популяция дикого кабана в Псковской области неуклонно снижается по нескольким причинам: от высокотехнологичной экипировки охотников до пограничных заграждений, нарушающих миграцию, рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области и опытный охотник Андрей Козлов в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6).

По словам Андрея Козлова, снижение численности зверя обусловлено комплексом факторов, среди которых на первом месте стоит резкий скачок в техническом оснащении охотников.

«Меняется оружие и экипировка: сейчас у охотников есть тепловизионные приборы, современные средства слежения и нарезное оружие, которого раньше в свободном доступе практически не было. Зверю стало намного сложнее выживать, а сами охотники стали более профессиональными и лучше оснащенными», — отметил парламентарий.

Вторым немаловажным фактором охотник назвал инфекционные заболевания, в первую очередь африканскую чуму свиней. 

«Инфекции, безусловно, сделали свое дело. Если домашних свиней можно вакцинировать, то провести масштабную вакцинацию в дикой природе практически невозможно. Поэтому вспышки заболеваний, к сожалению, приводят к естественной гибели животных», — объяснил Андрей Козлов.

Третьей причиной уменьшения численности кабанов в Псковской области, по мнению охотника, является строительство физических заграждений на границах с соседними странами, которые нарушают естественные миграционные пути животных, что негативно сказывается на здоровье популяции в долгосрочной перспективе.

«Раньше популяция любого дикого животного оставалась крепкой и адаптированной благодаря постоянному обмену генами между особями с различных территорий. Сейчас страны, которые громко заявляют о своей заботе об экологии, начали строить стены на границе с нашей областью. Зверю очень сложно объяснить, что вот тут Латвия, тут Эстония, а здесь Россия. Эти заграждения блокируют пути миграции и нарушают природный баланс», — заключил Андрей Козлов.
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Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области.

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