Озвучены три главные причины сокращения популяции кабана в Псковской области

Популяция дикого кабана в Псковской области неуклонно снижается по нескольким причинам: от высокотехнологичной экипировки охотников до пограничных заграждений, нарушающих миграцию, рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области и опытный охотник Андрей Козлов в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6).

По словам Андрея Козлова, снижение численности зверя обусловлено комплексом факторов, среди которых на первом месте стоит резкий скачок в техническом оснащении охотников.

«Меняется оружие и экипировка: сейчас у охотников есть тепловизионные приборы, современные средства слежения и нарезное оружие, которого раньше в свободном доступе практически не было. Зверю стало намного сложнее выживать, а сами охотники стали более профессиональными и лучше оснащенными», — отметил парламентарий.

Вторым немаловажным фактором охотник назвал инфекционные заболевания, в первую очередь африканскую чуму свиней.

«Инфекции, безусловно, сделали свое дело. Если домашних свиней можно вакцинировать, то провести масштабную вакцинацию в дикой природе практически невозможно. Поэтому вспышки заболеваний, к сожалению, приводят к естественной гибели животных», — объяснил Андрей Козлов.

Третьей причиной уменьшения численности кабанов в Псковской области, по мнению охотника, является строительство физических заграждений на границах с соседними странами, которые нарушают естественные миграционные пути животных, что негативно сказывается на здоровье популяции в долгосрочной перспективе.