Общество

Проверка региональной системы оповещения населения Псковской области пройдет 3 июля

Плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения Псковской области пройдет 3 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В 8.00 и 8.10 на всей территории Псковской области будут включены сиренно-речевые установки для передачи сигнала "Внимание всем"», - сообщили в правительстве.

Проверка работоспособности системы оповещения проводится с целью оценки готовности системы оповещения к своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения.