Общество

Жители Псковской области могут принять участие в программе «Классная страна»

Жители Псковской области могут принять участие в профориентационной программе «Классная страна». Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Всероссийскую программу по профориентации, самоопределению личности и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи с внедрением технологий создания образовательных программ путешествий в субъектах Российской Федерации «Классная страна», направленную на интеграцию путешествий в образовательный процесс, проводят на всей территории страны.

Ее организует автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации и автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты».

Объединяя образовательную и туристическую отрасли, взрослых и детей, «Классная страна» выстраивает эффективное взаимодействие для реализации стратегических задач, которые сегодня ставят президент и правительство Российской Федерации.

Подробная информация о Всероссийской программе доступна на официальном сайте и в телеграм-канале.

В рамках реализации «Классной страны» в этом году Агентство планирует проведение открытого обучения для широкого круга лиц, прием региональных заявок, реализация образовательной программы для профильных специалистов (в заочном и очном форматах), разработка и защита образовательно-туристических продуктов.

Мероприятия, реализуемые в рамках «Классной страны», способствуют решению задач и достижению показателей национальных целей, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также национальных проектов «Образование» и «Туризм и индустрия гостеприимства». Экспертный совет Всероссийской программы возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В период по 8 июля текущего года Агентством проводится открытое обучение «Классной страны» для заинтересованных физических лиц с регистрацией всех слушателей на сайте. По результатам открытого обучения участники, успешно прошедшие тестирование, будут рекомендованы Агентством региону для включения в региональную проектную команду.

В период с 8 по 21 июля 2024 года запланирован прием региональных заявок на участие в основном и заключительном этапах «Классной страны».