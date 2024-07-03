Общество

Почти 12,5 тысяч детей отдохнут летом в оздоровительных лагерях в Псковской области

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел совещание о ходе детской оздоровительной кампании. Его участники рассмотрели основные вопросы организации летнего отдыха для детей — содержательный компонент, обеспеченность кадрами и безопасность. Псковскую область на совещании представляли первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова и члены региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в летней оздоровительной кампании задействовано около 40 тысяч организаций детского отдыха. В них планируется оздоровить свыше 5,3 млн детей. «Указом президента 2024 год объявлен в России Годом семьи. Текущий год направлен на поддержку и укрепление семейных ценностей, которые являются основой для здорового и процветающего общества. На данный момент запланировано проведение около 7 тыс тематических смен, посвященных Году семьи. В них примут участие более 700 тысяч детей. Такие смены позволят обеспечивать здоровый отдых детей и воспитывать в них уважение и любовь к нашим семейным и государственным ценностям», — отметил Дмитрий Чернышенко.

В Псковской области летняя оздоровительная кампания стартовала 27 мая. В первую смену к работе приступили порядка 130 детских оздоровительных лагерей, в которых уже отдохнули или только отправятся на смену более 8 тыс. детей. Всего в этом году в период летней кампании планируется оздоровить около 12,5 тыс. детей. Всего в течение года предполагается, что отдохнут порядка 16 тыс. ребят. В настоящее время детские оздоровительные лагеря Псковской области работают в штатном режиме. Детский отдых находится на особом контроле в правительстве Псковской области.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений, в том числе относительно обеспечения безопасности отдыха, формирования единых информационных реестров и восстановления лагерей для детей. Вице-премьер отметил недопустимость перепрофилирования инфраструктуры, предназначенной для детского отдыха, и отражения этого в генпланах. Отдельный акцент в рамках поручений зампред правительства сделал на необходимости создания системы обратной связи по вопросам качества проведения оздоровительной кампании в регионах.