Общество

Число вакансий в Псковской области выросло на 23%

Статистика вакансий, размещенных компаниями-работодателями из бизнес-сферы и госструктур на hh.ru в Псковской области, показывает, что за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 23%. В целом по стране также наблюдается стабильный рост потребности в рабочих руках (+21% новых рабочих мест): причем как «белых» воротничках, например, ИТ-специалистах и менеджерах, так и в рабочих, медиках и учителях.

Наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в Псковской области выросло в профессиональных сферах: «Юристы» (+143% новых рабочих мест), «Страхование» (+124%), «Административный персонал» (+96%), «Автомобильный бизнес» (+75%).

Также местные компании стали чаще искать представителей розницы (+70% новых рабочих мест), ИТ-отрасли (+48%) и кадры в сфере туризма и общепита (+36% новых вакансий). Пользуются спросом у работодателей и обслуживающий персонал (+28% объявлений о работе), специалисты по управлению персоналом (+26%). В летний сезон увеличилась потребность и в работниках в продажах (+24% на каждую специальность).

Падение спроса коснулось 8 профессиональных сфер псковского рынка труда. Заметнее всего по сравнению с прошлым годом у местного бизнеса упал спрос на работников в профессиональных сферах: «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-61% новых вакансий), «Искусство, развлечения, массмедиа» (-60%), «Безопасность» (-34%), «Медицина и фармацевтика» (-31%).

«Рост спроса на работников среди прочего связан с разгоном рынка труда в летний сезон. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», – комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.