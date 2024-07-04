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Псковский укрепрайон. ДОТ 14

Блогер Алексей Старков, занимающийся вопросами археологии и сохранения культурного наследия, продолжает исследование ДОТов Псковского укрепрайона Логозовичевского батальонного района. Обзор огневой точки номер 14 (ДОТ 14) Логозовичевского батальонного района обороны Псковской укрепленной позиции (ПскоУРа) финализирует описание сооружений самого северного из построенных в период 1930-1936 годов батрайонов старого Псковского укрепленного района.

Весна у ДОТ 14

Несмотря на мучительно долгий период достраивания и дооборудования сооружений, постройки 1931-1932 годов, к 1938 году стало понятно, что Псковский укрепрайон в том виде, в каком он был построен, если и был способен предотвратить внезапный захват Пскова со стороны Эстонии лихим кавалерийским наскоком при поддержке бронепоезда и артиллерии, то новым европейским политическим и военным реалиям уже не соответствовал. Европа семимильными шагами шла к большой войне, пора было решать вопрос прибалтийских лимитрофов методом политического давления или силового присоединения.



Расположенный практически на окраине Пскова укрепрайон не мог надежно обеспечить ни безопасность города от артиллерийских обстрелов и атак пехоты при поддержке танков с западного направления, ни прикрыть разворачивание наступательной группировки РККА. Господствующие Беневские высоты и район развертывания советских войск находились у самой границы и могли быть легко атакованы противником в самый неподходящий для этого момент. Настала пора строить сооружения на самой границе с Эстонией по новым проектам, соответствующим уровню развития военной науки и техники, а старый укрепрайон на период строительства и присоединения Прибалтики должен был стать тыловым рубежом.

Тем не менее, кое-какие работы и по его доусилению все же велись, в первую очередь по усилению противотанковой обороны, казематированной артиллерии, насыщению командными и наблюдательными пунктами и казарменно-складской инфраструктурой. Затраты на строительство не пропали даром и, даже несмотря на период консервации 1940-1941 годов, старый Псковский укрепрайон оставался грозным препятствием на подступах к переправам через Великую и Пскову с рижского направления, выполняя, прежде всего, функцию тет-де-пона. Однако в июле 1941 года противник вышел на Псков с юга и юго-запада, переправившись через Великую еще в Острове, в укрепрайоне полевое заполнение практически отсутствовало, и личного состава хватило только на то, чтобы занять огневые точки...

Но это уже совсем другая история. Вернемся к ДОТ 14 и попутно рассмотрим некоторые не публиковавшиеся документы.

Фрагмент схемы Псковской УП по состоянию на 1 января 1935 года [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 161, Л. 2]

Приведенный выше документ - один из серии выполненных в формате А4 схем, характеризующих состояние и перспективы развития Псковской УП в 1935 году за подписью инженера ЛВО Васильева. Их объединяет стилистика исполнения и одна топооснова в масштабе 1:126000 или 3 версты в 1 дюйме.

На данном фрагменте показан правофланговый Логозовический батрайон с обозначенными построенными огневыми точками, из которых 10 были построены в 1931 году и у них отсутствовали на момент составления схемы амбразурные узлы и три (№№ 9, 10, КНП 39) построены в 1932 году с амбразурными узлами промышленного изготовления типа П-31. Причем этот недострой указывается в легенде схемы. Также указано расстояние до госграницы, которое применительно к Логозовическому батрайону было минимально и составляло 6 верст. Нетрудно подсчитать, что на Рижском направлении Псков находился всего на расстоянии 15 верст от госграницы, и в случае захвата противником предполья, город, а главное - переправы через Великую, легко могли быть подвергнуты обстрелу полевой артиллерией.

Занимая важное правофланговое положение в укрепленной позиции, Логозовический БРО правым флангом перехватывал старую Печорскую дорогу, которая внутри батрайона превращалась в рокаду, а тремя огневыми точками (№№ 7, 8, 14) на левом фланге, развернутыми фронтом чуть на юго-юго-запад (директрисы 271, 262 и 234 градусов соответственно) создавал угрозу железной дороге Рига - Псков, держа под пулеметным огнем не только ее, но и все прилегающее пространство к северу от ж/д насыпи. Все эти три огневые точки были построены в 1931 году, а наиболее передовой и ближней к железной дороге была огневая точка под номером 14 у деревни Острая Клетка (7 дворов на 1933 год). Ее мы с вами сейчас и рассмотрим. Ссылки на ранее описанные ДОТ №№ 7 и 8 смотрите в конце статьи.

Фрагмент схемы развития Псковской УП 1935 года [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 161, Л. 3]

На вышеприведенном фрагменте Схемы развития Псковской УП видно, как это себе представлял инженер Васильев. Им дополнительно предлагалось к постройке в каждом батрайоне по одному КП, АНП и АПК, даже несмотря на то, что в двух из батрайонов КП уже были построены в 1932 году, по всей видимости, их конструкция и расположение не удовлетворяли инженера, а, может быть, он про них не знал. Кроме того, в четырех батрайонах предполагалось строительство казарм, в Снегиревском батрайоне на 1935 год строительство казармы уже велось. Наиболее масштабной по расходам выглядела заготовка леса, почти половина от запрашиваемой суммы. По всей видимости, имелась ввиду вырубка леса, как в секторах обстрела огневых сооружений, так и в зоне создания проволочных заграждений. Забегая вперед скажу, что АНП, КП и три АПК построены так и не были, но с остальным вроде бы к концу 1936 года (АПК к 1939 году) справились, по крайней мере, по документам.

Фрагмент Схемы Псковской УП [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2830, Л. 28]*

На фрагменте Схемы Псковской УП, предположительно 1935 года, видно, что ДОТ 14 наиболее выдвинут к железной дороге Рига - Псков, его три амбразуры (правая наблюдательная могла использоваться под ДП-27) обеспечивали широкий сектор обстрела в 156 градусов. Крайний левый азимут обстрела - 153 градусов, крайний правый - 309 градуса [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 155, Л. 143]. Кратчайшее расстояние до железной дороги составляло 450 метров по азимуту 180 градусов.

На правом фланге от нашей огневой точки под номером 14 в огневой связи расположен ДОТ 8. К 1 января 1939 года рядом с ним имелась казарма дежурных сил, которую называли местом расквартирования заставы (гарнизона) участка. Тыл нашей огневой точки прикрывал ДОТ 7. Связь поддерживалась по телефонной линии через ДОТ 7 на КНП 39. Укреплению этого участка было уделено особое внимание по причине нахождения его на стыке с Нееловским БРО и расположения рядом железной дороги. С противоположной стороны насыпи железную дорогу блокировал ДОТ 15 Нееловского БРО. Это было связано с тем, что железнодорожная насыпь представляла собой укрытие от обстрела, создавая мертвое пространство.

С ДОТ 15 связаны трагические страницы истории расстрела узников Моглинского концлагеря в период оккупации. Традиционно считается, что они происходили рядом с ним у железной дороги. Тем не менее, есть свидетельства, что расстреливали «у ДОТа за железной дорогой». Ни у той, ни у другой огневой точки массовые захоронения пока не найдены.

Вид на тыльную часть ДОТ 14. Вокруг него можно заметить остатки траншей

К 1939 году структура управления Псковской УП поменялась. Вместо пяти БРО было выделено пять ротных участков 56-ой сд, в общих чертах совпадающих с границами БРО. Тем не менее, появились некоторые отличия. Логозовический БРО был разделен между 1 пулеметной ротой (южнее, ближе к железной дороге) и второй пулеметной ротой на правом фланге. 1-ой пулеметной роте достались сооружения под номерами: 4, 6, 7, 8, 9, 14 и 39. Кроме того, к ней были добавлены ДФС от Нееловского БРО за номерами 9а, 15 и 15а.

Тем самым 1-я пулрота практически седлала железную дорогу, отвечая за нее с обеих сторон на передовом рубеже. В тылу у нее смыкались границы ответственности 2-ой пулроты (правый сосед) и учебной пулроты (левый сосед), занимавшей бывший Алабашевский БРО и поглотившей вместе с первой ротой остатки Нееловского БРО в его тыловой части [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 174, прил. карта-склейка]. В тылу защищавших перекресток железной и шоссейной дорог Рига - Псков 1, 2 и учебной роты были расположены три батареи первого дивизиона артиллерийского полка (Пески, Задорожье, Федоровщина), вооруженные 76-мм пушками, и три батареи первого дивизиона гаубичного артиллерийского полка (Опочица, Подосье, Паники), вооруженные 122-мм или 152-мм гаубицами, что позволяло обеспечить солидную артиллерийскую поддержку полевой артиллерией огневым точкам и перекрыть обе дороги перед фронтом основной полосы укрепрайона.

Вид с покрытия ДОТ 14 в тыл на северо-восток. Справа на поле место бывшей деревни Острая Клетка, за ним у одинокого дерева с сухарой - ДОТ 7, слева строения деревни Дуброво и села Логозовичи

ДОТ 14 в 30-е годы прошлого века располагался на еле заметном поднятии, высотой не более 1 метра, плавно переходящего в западном направлении в поросшую кустарником широкую заболоченную пойму реки Листовка в 450 м к юго-западу от деревни Острая Клетка и, примерно, в 1,1 км к югу от деревни Дуброво. По всей видимости, в этом месте были покосы. Между ДОТ 8 и ДОТ 14 чуть севернее последнего в юго-западном направлении к будке путевого обходчика проходила грунтовка. В настоящее время ДОТ находится в кустах на окраине поля.

ДОТы Псковской УП относятся к нескольким основным типам, но, несмотря на кажущееся сходство, почти все они отличаются формой и различными мелочами. Это связано с индивидуальной посадкой каждого сооружения на местность с учетом рельефа, выбором наиболее эффективных секторов обстрела в системе укрепрайона, а также вероятного направления артиллерийского огня противника. Последнее крайне важно для определения конфигурации и толщин бетона. Наш ДОТ находился рядом с железной дорогой и должен был быть максимально защищен от огня потенциального бронепоезда.

Рассмотрим устройство ДОТ 14 на примере исполнительного чертежа ДОТ 32, как наиболее соответствующий нашему сооружению [РГВА, Ф. 22, Оп. 23, Д. 2831, Л. 41].

РГВА, Ф. 22, Оп. 23, Д. 2831, Л. 41

Исполнительные чертежи по Псковской УП изготовлялись постфактум, после постройки сооружений и представляют собой произведения чертежного искусства середины 30-х годов прошлого века. Выполнены они на качественной полупрозрачной бумаге под лен цветными чернилами и неплохо сохранились в архиве.

ДОТ 14 состоит из одного боевого каземата на две пулеметные амбразуры под пулеметы «Максим» на деревянных станках СТАД Горносталева и одну наблюдательную амбразуру справа, вход прикрыт сквозником с продухом. Практически так же показан на чертеже ДОТ 32, только конфигурация каземата чуть сдвинута влево, и продух выходит на тыльную стенку сквозника. Так как наше сооружение построено в 1931 году, то на чертеже показано отсутствие пулеметных заслонок П-31. Их установили предположительно в 1936 году при доусилении и достройке Псковской УП.

Снарядостойкость сооружения рассчитывалась как обеспеченная от однократного попадания 6" осколочно-фугасного гаубичного снаряда и определялась по тогдашней классификации как М-2. Толщина фронтальных стен составляла 1350 мм, а покрытия с противоотколом - 900 мм.

Вид на тыльную часть ДОТ 14. На бетоне можно заметить пулевые отметины, а на кромке кольца для крепления маскировки

Вход в ДОТ 14

Пулевые отметины на бетоне датировать затруднительно, т.к. до самого последнего времени сооружения продолжают расстреливать все, кому не лень

Судя по наличию мхов и лишайников, пулевые отметины не такие уж и свежие. Расположение кучно над холмиком обваловки намекает на то, что стреляли по мишени. Фото Светланы Шеин

Весенний вид на привходовую часть сооружения.

Вид на ДОТ 14 с левого фланга. Левая амбразура закрыта кем-то спиленной буквально перед нашим приходом осиной. Интересно зачем?

Вид на ДОТ 14 с фронта.

Вид на фронтальную стенку ДОТ 14 с кольцами для крепления маскировки.

Вид на ДОТ 14 с правого фланга. Фото Андрея Иванова

Вид на тыловую часть ДОТ 14 после пала травы. Фото Андрея Артемова

Вид на тыловую часть ДОТ 14 после пала травы. Фото Алены Черноморовой

Продух сквозника и вход в ДОТ 14 после пала травы. Фото Павла Пашнова

Вход в ДОТ 14 прикрыт сквозником с продухом для предотвращения воздействия взрывной волны на тяжелую герметичную дверь каземата, изготовленную из дубовых плах, обшитых кровельным железом. Еще одна амбразура для стрельбы из личного стрелкового оружия прикрывает противоштурмовую решетку входа в сквозник. Первоначально такие решетки изготавливались из дерева (как видно на чертеже). Позже их заменили на металлические. Вход в ДОТ, как правило, оформлялся двориком, откосы которого обшивались досками, для предотвращения засыпания входа при артиллерийском обстреле и укрытия полевого заполнения. Какие-либо противохимические устройства отсутствуют.

Внутри сквозника ДОТ 14. Справа навесы тяжелой герметичной двери входа в казема, слева - продух сквозника оригинальной конструкции.

Дубовая коробка входной двери (фрагмент). Фото Андрея Артемова

Внутри боевого каземата. Правая и тыльная стенки. Фото Андрея Артемова

На тыльной стенке можно заметить амбразуру обороны входа с, похоже, так и не установленным амбразурным узлом РЗ-31. На месте клапанной коробки системы вентиляции два штыря предположительно от воздушного насоса и два огрызка трубы. На правой стенке каземата крепление для радиостанции.

Крепление радиостанции 6-ПК.

Радиостанция 6-ПК. Слева похоже финское фото советского трофея. Фото любезно предоставил Waldemar Mayer.

Не совсем понятно, как крепилась радиостанция. Вверху должен крепиться на подпружиненном креплении приемо-передатчик, внизу - ящик с питанием. Встречаются и несколько другие варианты с Г-образной пластиной по центру между четырьмя уголками. Перископов в сооружениях 1931 года предусмотрено не было ни в каком виде.

Антенный ввод в покрытии ДОТ 14. Фото Андрея Иванова

Крепление трубопровода. Фото Андрея Иванова

Затопленный каземат ДОТ 14 с плавающей снятой мародерами тяжелой герметичной дверью. Слева откидное сидение.

Мне одному кажется, что дверь была выкрашена в красный цвет? Металлические накладные детали с двери сняты, а вот замок оставлен.

Продолжение о вооружении ДОТ 14 следует.



* - документ любезно предоставлен Олегом Тульновым (СПб)

Фотографии для репортажа сделаны в рамках проекта «Забытые крепости ХХ века» Алексеем Старковым (если не указано другое) в период с 2008 по 2010 годы.