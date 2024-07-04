Общество

Строительство семейного досугового центра началось в Великих Луках

Строительство семейного досугового центра площадью порядка девяти тысяч квадратных метров началось в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в городской администрации.

На данной площади разместятся сразу несколько локаций, включая: семейное кафе, кондитерскую, ресторан, залы для проведения детских праздников и выпускных вечеров, а также несколько кинозалов.

«На первом этаже будет кондитерская и вход в активити - парк, второй этаж – это многоуровневые лабиринты, где смогут играть дети, а для взрослых будет предусмотрена зона отдыха. Также здесь будет кафе второго этажа, батутная зона и зона с игровыми аппаратами. Третий этаж – это офисный блок и зона кинотеатров, а также вечерний ресторан с видом на исторический центр Великих Лук и реку Ловать», - рассказал представитель инвестиционной компании проекта «Луки Парк», депутат Великолукской городской Думы Александр Терентьев.

Как отметил представитель инвестиционной компании, большая часть оборудования уже закуплена. Архитекторы и дизайнеры проекта продумали каждую деталь и внешний вид здания. Внутренние интерьеры будут сочетаться как с обликом «Луки Парка», так и с ближайшими зданиями.

Согласно проекту, у здания много смотровых окон, также будет единственный в городе панорамный лифт. Сейчас рабочие уже приступили к возведению внутренних стен, идет подготовка к прокладке коммуникаций.

«Фишкой проекта будет атриум. Это пространство через все этажи здания, здесь будут размещаться воздушные шары. И это будет главная изюминка», - рассказал архитектор проекта Александр Горчаков.

Конечно, стройка вызывает интерес и вопросы у горожан, ведь пятно застройки в историческом центре. У инициаторов проекта есть все соответствующие на это документы.

«На стадии согласования концепции мы работали с археологическим центром и комитетом по охране культурного наследия. Мы имеем заключение от археологов, что здесь, в пятне застройки, отсутствует культурный слой. На этом основании у нас получено разрешение на строительство. Параметры здания полностью соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к исторической части города», - заверил представитель инвестора Александр Терентьев.