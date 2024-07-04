Общество

Псковские изобретатели могут принять участие в конкурсе «Успешный патент»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) объявила всероссийский конкурс «Успешный патент». Целью конкурса является выявление положительного опыта отечественных разработчиков по внедрению запатентованных технологий в различных отраслях промышленности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс призван привлечь внимание отечественных разработчиков к изобретательской деятельности, повышению уровня грамотности в сфере интеллектуальной собственности, а также демонстрации преимуществ коммерциализации инновационной продукции. В этом году рассмотрят успехи в коммерциализации разработок по итогам 2023 года.

В конкурсе могут принять участие российские изобретатели (юридические и физические лица), правообладатели патента на изобретение, предоставившие все документы в соответствии с условиями конкурса. Заявки можно подать до 10 августа по ссылке.

Конкурсный отбор осуществляет жюри, в состав которого входят представители науки, бизнес-структур, общественных организаций в сфере интеллектуальной собственности и экспертов ФИПС. По результатам конкурсного отбора выберут 10 патентов, получивших наибольшее количество баллов.

Лауреатов и финалистов конкурса наградят дипломами и нагрудными знаками. Обладателю диплома лауреата конкурса вручат памятный знак и сертификат на обучение в ФИПС по программам повышения квалификации.

Конкурс проводится при поддержке Минобрнауки России в рамках реализации федерального проекта «Популяризация науки и технологий».