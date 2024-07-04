Общество

Андрей Беляев: Не стоит забывать про промышленников и людей, которые трудятся на предприятиях

Не стоит забывать про промышленников и людей, которые трудятся на предприятиях. Об этом глава городской администрации Андрей Беляев сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В целом, я согласен с тем, что Великим Лукам выделяют недостаточно средств, потому что отчисления более 14 миллиардов во всевозможные фонды. Мы понимаем, что есть дотационные районы, которые нужно кормить, но в то же время – не стоит забывать про промышленников и людей, которые трудятся на этих предприятиях. Они точно также достойны ходить по ровным дорогам и тротуарам, по освещенным улицам», — рассказал Андрей Беляев.

Он отметил, что наибольшее количество жалоб, которые получает великолукская администрация, касаются инфраструктуры и благоустройства.