Общество

Фестиваль сапсерфинга пройдет в Пскове

Традиционный фестиваль сапсерфинга «Псков Sup Фест» пройдет в Пскове 27 июля. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«До Дня города Пскова остается менее месяца. Мы приготовили для вас множество разнообразных мероприятий. Пора рассказать о некоторых из них. Ярким событием Дня города станет традиционный фестиваль сапсерфинга «Псков Sup Фест», который пройдёт 27 июля. Приглашаем жителей и гостей города принять участие в костюмированном заплыве. Если у вас нет своего сапа, его можно взять в аренду. А первые 100 человек, прошедших регистрацию, смогут получить сап для участия бесплатно. Главное условие - наличие костюма! Автор самого оригинального наряда получит сап в подарок», - сказал глава города.

Старт и финиш заплыва переносятся на набережную реки Великой у дома №4 по улице Георгиевской. С 11:00 до 15:00 здесь будут работать интерактивные площадки. Карнавал начнётся в 12:00.