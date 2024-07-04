Общество

Грозы и ветер до 27 м/с ожидаются в Псковской области

Грозы и ветер до 27 метров в секунду ожидаются 5 июля на территории 13 регионов РФ, что может привести к нарушению жизнеобеспечения населения, сообщает МЧС РФ.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС, 5 июля 2024 года существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», - говорится в сообщении.

Грозы, град и ветер до 27 метров в секунду ожидаются в Москве, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в Карелии. Также в Иркутской области может пройти гроза с градом, ветер усилится до 20 метров в секунду, пишет ТАСС.

В МЧС рекомендовали во время сильного ветра закрывать окна, по возможности не выходить из дома и не садиться за руль, не приближаться на улице к деревьям и шатким конструкциям. Во время грозы, напомнили в министерстве, нельзя находиться у водоемов, прятаться под высокими деревьями и держать в руках металлические предметы.