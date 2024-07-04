Общество

Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению сироты из Псковской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению сироты из Псковской области о нарушении ее жилищных прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СК России

В Информационный центр СК России обратилась 40-летняя сирота из Псковской области по вопросу длительного непредоставления ей положенного жилья. В несовершеннолетнем возрасте женщина и ее родители проживали в служебном жилье в деревне Малое от местного колхоза, однако после их смерти дом был продан руководством предприятия, а обратившаяся направлена в детский дом.

Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, признавшее сделку недействительной, права женщины до настоящего времени не восстановлены, она длительное время вынуждена арендовать квартиру за свой счет. Неоднократные обращения результатов не принесли.

В СУ СК России по Псковской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Псковской области доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.