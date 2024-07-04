Общество

Жители Пскова стали чаще пить кофе

В Пскове стали больше пить кофе. Причем большая часть поклонников предпочитают покупать бодрящий напиток, приготовленный профессиональными бариста. Такие данные озвучили аналитики МегаФона, изучив обезличенную абонентскую статистику на тематических платформах в мобильной сети. Трафик на «кофейные» интернет-площадки в регионе вырос почти на 15% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

В столице Псковской области есть места, где жители и гости города могут купить стаканчик кофе навынос или посидеть за чашкой с друзьями или коллегами. В рабочие будни абоненты покупают эспрессо или капучино по пути в офис, а в выходные балуют себя стаканчиком латте во время прогулки с друзьями. В этом году наибольший прирост по трафику показали заведения, работающие в формате «кофе с собой» — количество гигабайт на их ресурсы в сети выросло на 37%.

На втором месте традиционные кофейни, где можно неспешно посидеть за столиком и к кофе докупить различные десерты — здесь объем трафика увеличился на 21% год к году. Закрывают топ-3 магазины, где можно купить ароматные зерна и самостоятельно сварить кофе дома или на работе.

По данным аналитики, пользовательский спрос на «кофейные» ресурсы увеличивается в апреле. С приходом тепла горожане начинают больше времени проводить на улице, и во время прогулок ищут с помощью мобильного интернета ближайшие заведения, где отдохнуть и купить стаканчик кофе.

При этом, самые горячие кофеманы Северо-Запада проживают в Вологодской области. С весны в регионе зафиксирован рост трафика на сайты кофеен и интернет-магазинов — на 76% больше относительно прошлого аналогичного периода. Далее идут жители Архангельской области, почти на 20% раза увеличив активность на тематических ресурсах, замыкают тройку любители кофе из Мурманска.