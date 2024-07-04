Общество

Об участниках и жюри первого кастинга «Битвы талантов» в Пскове рассказали организаторы

Об участниках первого кастинга «Битвы талантов» в Пскове, а также о его жюри рассказали организаторы.

Участники первого кастинга:

Акробатическое шоу - Глеб Путан и Диана Орлова, возраст 8 лет;

Бальные танцы - Александр Хороводов и Софья Фалько;

Стихи - Василий Додин;

Авторский РЭП - Костя Бауров;

Вокал - Екатерина Зацепова;

Поющая семья - «Поющие Васильки»;

Вокал - Иустина Васильева (9 лет);

Вокал - Полина Иванова 7 лет и Дмитрий Хазов 8 лет;

Брейк - команда «Хоть отбавляй»;

Танец - шоу «Баккара».

В жюри первого кастинга:

Софья Самсонова - дипломант «Битвы талантов - 2022», победитель Всероссийской студенческой весны. Алена Иванова Shine! - общественный деятель, певица. Светлана Шумейко - дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса "Миссис бабушка Псков 2017"», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020-го. Николай Королев - директор продюсерского центра «Королев продакшн», шоу-мен.

Кастинг пройдет 7 июля в 15.00 в ТРК «Акваполис».





Напомним, что прохождение кастинга гарантирует путевку на финальное шоу 28 июля. Все участники финального шоу станут лауреатами конкурса и поучат фирменную статуэтку, диплом и подарки от партнеров фестиваля.

«Приглашаем всех поддержать участников кастинга в ближайшее воскресенье!» - добавили организаторы.