Об участниках и жюри первого кастинга «Битвы талантов» в Пскове рассказали организаторы

Об участниках первого кастинга «Битвы талантов» в Пскове, а также о его жюри рассказали организаторы.
Участники первого кастинга:
- Акробатическое шоу - Глеб Путан и Диана Орлова, возраст 8 лет;
- Бальные танцы - Александр Хороводов и Софья Фалько;
- Стихи - Василий Додин;
- Авторский РЭП - Костя Бауров;
- Вокал - Екатерина Зацепова;
- Поющая семья - «Поющие Васильки»;
- Вокал - Иустина Васильева (9 лет);
- Вокал - Полина Иванова 7 лет и Дмитрий Хазов 8 лет;
- Брейк - команда «Хоть отбавляй»;
- Танец - шоу «Баккара».
В жюри первого кастинга:
- Софья Самсонова - дипломант «Битвы талантов - 2022», победитель Всероссийской студенческой весны.
- Алена Иванова Shine! - общественный деятель, певица.
- Светлана Шумейко - дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса "Миссис бабушка Псков 2017"», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020-го.
- Николай Королев - директор продюсерского центра «Королев продакшн», шоу-мен.
Кастинг пройдет 7 июля в 15.00 в ТРК «Акваполис».
Напомним, что прохождение кастинга гарантирует путевку на финальное шоу 28 июля. Все участники финального шоу станут лауреатами конкурса и поучат фирменную статуэтку, диплом и подарки от партнеров фестиваля.
«Приглашаем всех поддержать участников кастинга в ближайшее воскресенье!» - добавили организаторы.