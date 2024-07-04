Медики показали фото ожогов, полученных псковичкой во время покоса

Жительница Псковской области получила ожоги на своем дачном участке во время покоса травы, среди которой рос борщевик. Фотографиями пораженных участков тела пациентки в соцсетях поделился региональный комитет по здравоохранению.
Пострадавшая обратилась Кожно-венерологический диспансер Псковской области с жалобами на болезненные высыпания в виде пузырей, сильный зуд и слабость. Она косила на дачном участке траву, была одета в защитную одежду, единственное место, которое было открыто – это узкая полоска на голеностопных суставах, образовавшаяся между низкими носками и брюками, не доходившими до щиколотки.
Через два дня после борьбы с травой у косившей ее женщины начал появляться зуд, затем отек на голенях, после душа процесс стремительно стал распространяться на другие участки тела с образованием пузырей, которые лопались и превращались в язвы. Самочувствие ухудшилось: появились озноб и слабость.
«Мною было назначено лечение с использованием гормональной терапии наружно и внутримышечно, восстанавливали электролитный баланс. После трех недель активной терапии процесс разрешился. На последнем фото видны розовые пятна, которые могут сохраняться до года», - рассказала о работе по устранению проблемы врач-дерматолог Регина Корнилова.
Псковские медики напоминают, что борщевик опасен в любом виде – листья, млечный сок, зонтики – все имеет опасные для здоровья человека токсичные вещества. Специалисты призывают псковичей к аккуратности и внимательности.