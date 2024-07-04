Общество

Врач рассказал, что нельзя есть и пить в жару

Заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Алексей Березников в интервью дал несколько рекомендаций по питанию и употреблению напитков очень жаркую погоду.

«В жаркую погоду, когда на улице больше 22-25 градусов, необходимо соблюдать питьевой режим и выпивать 2,5-3 литра жидкости. Если человек занимается спортом, то ему рекомендуется выпивать еще больше жидкости — около четырех литров», — заявил специалист, подчеркнув, что рекомендации не касаются людей, которые имеют сердечную недостаточность и заболевания почек — для них питьевой режим выглядит иначе.

Также Березников рекомендует избегать употребления очень соленых и сладких напитков, поскольку они вызывают еще большую жажду. Лучше всего пить простую воду (с газом или без), воду с лимоном, сильно разбавленные соки, морсы или вино.

«Во время жары откажитесь от крепких алкогольных напитков: их воздействие меняет реакцию организма на высокую температуру. Также не стоит злоупотреблять крепким кофе — он может негативно влиять на сосуды и сердце. Из продуктов нужно исключить острую и соленую пищу, соленья. Такая еда, так же как и васаби, чеснок, хрен, перец и другие острые приправы ведут к повышению температуры тела, еще большему потоотделению и обезвоживанию», — предупредил эксперт.

Белковая пища — жареное мясо, особенно свинина, птица и рыба, а также картофель и бобовые — долго переваривается, требует дополнительных затрат энергии и времени. Эта дополнительная нагрузка на организм может привести к перегреву и ухудшению самочувствия, поэтому лучше выбирать некалорийную еду: легкие овощные салаты, супы на кефире, айране, свекольном отваре, холодные и горячие закуски, считает Березников.

Желательно избегать сладостей и скоропортящихся продуктов, если нет возможности соблюдать условия хранения, пишет РИА Новости.

«В жару не стоит употреблять многокомпонентные салаты и салаты с различными заправками — при высокой температуре сроки хранения резко сокращаются, а в такой еде быстро размножаются патогенные бактерии, что чревато отравлениями и различными инфекционными заболеваниями», — заявил диетолог.