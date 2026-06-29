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Правительство области принимает беспрецедентные меры для привлечения кадров в медицину – Игорь Дитрих

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Правительство Псковской области принимает беспрецедентные меры для привлечения кадров в медицину, заявил вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, врач-хирург, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих. Парламентарий озвучил эти меры на XXIII съезде «Единой России» в Москве 28 июня, где проходил первый этап выдвижения кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Игорь Дитрих напомнил, что правительство предлагает социальный пакет, выделяет служебное жилье или компенсирует его аренду, а также предоставляет подъёмные по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Руководитель социального комитета Собрания добавил, что продолжается формирование Народной программы «Единой России». В этой программе отразятся многие инициативы, связанные с развитием здравоохранения и привлечением молодых специалистов в сельскую местность.

«Для этого и построены новые ФАПы, отремонтированы больницы, закуплено оборудование. Молодым людям будет где и на чём работать», – заключил Игорь Дитрих.

Напомним, 28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

Также 18-20 сентября будут выбирать депутатов Законодательного Собрания Псковской области. 

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