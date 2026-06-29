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Соцфонд озвучил средний размер новой семейной выплаты

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Размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Соцфонда.

«Сумма <...> индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Налог, удержанный по ставке 13 процентов или выше, пересчитывают по льготной — шесть процентов. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю», — пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что размер выплаты не уменьшается на сумму налоговых вычетов за лечение, имущество, образование и так далее.

С 1 июня по 1 октября заявление на получение пособия могут подать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в 2025 году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе и при отсутствии долгов по алиментам, пишет РИА Новости

Соцфонд рассматривает заявку в течение десяти рабочих дней. В случае одобрения средства перечислят в пределах пяти рабочих дней. 

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