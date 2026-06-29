«Постскриптум»: Кто поборется за место в Госдуме? 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Основные темы программы сегодня:

Время съездов и конференций – участники ЕДГ-2026 переходят к активной электоральной фазе;

В Псковской области на сентябрьских выборах ДЭГу быть – ЦИК России;

Долго голосовали и определили – объявлены территории для благоустройства на 2027 год по программе ФКГС;

На судебном фронте без перемен – новости про фигурантов громких дел;

Почему в России в целом и в региональной политике, в частности, нет преемственности управленческих решений? Об этом и многом другом - в политическом блоке с участием главного редактора ПЛН Александра Савенко.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.