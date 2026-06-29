Псковская областная клиническая больница предлагает радиочастотную абляцию для лечения варикоза

Псковская областная клиническая больница (ПОКБ) предлагает современный метод лечения варикоза с рефлюксом — радиочастотную абляцию вен (РЧА). Данный метод, признанный сегодня «золотым стандартом» лечения варикоза, позволяет радикально решить проблему без госпитализации и общего наркоза, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Изображение: Псковская областная клиническая больница

«РЧА — это метод закрытия «проблемной» вены с помощью тепла. Под контролем УЗИ врач аккуратно вводит в сосуд тонкий катетер. Радиочастотная энергия нагревает стенку вены изнутри, заставляя её закрываться. Кровь просто перенаправляется по здоровым венам, а обработанный сосуд со временем безопасно замещается соединительной тканью», - рассказали в ПОКБ.

В больнице также отметили, что процедура имеет несколько преимуществ перед классической флебэктомией. Она проходит амбулаторно, пациент уходит домой в тот же день. Врачи используют местную анестезию, исключается необходимость в общем наркозе. Также процедура не требует разрезов, а воздействие осуществляется через тонкий прокол. Восстановление занимает всего 1–2 дня, а полная реабилитация длится до 2 недель. Метод демонстрирует высокую эффективность и минимальный риск рецидива.

Специалисты рекомендуют не откладывать обращение к флебологу при диагностировании варикоза. «Не запускайте варикоз!

Здоровье ног — это ваше качество жизни, легкость походки и активность. Обратитесь к специалисту-флебологу. Диагностика (УЗДС) покажет, нужна ли вам операция, и какой метод подойдет именно вам», - добавили в медицинском учреждении.

Для получения дополнительной информации пациенты могут обратиться в контактный центр Псковской областной клинической больницы по телефону: 8 (8112) 29-57-00.