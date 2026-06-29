Продолжается ремонт «Партизанской горки» в Локнянском округе

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин принял участие в мероприятии, посвященном Дню партизан и подпольщиков, которое прошло на «Партизанской горке», в бору близ деревни Слободка. Об этом глава муниципалитета сообщил в своем канале в Мах.

Фото: Иван Белугин / Мах

Иван Белугин подчеркнул, что это место хранит важную память для округа. Здесь находятся братская могила, памятные стелы, а также историческая инсталляция с окопами и блиндажом. По его словам, такие места помогают лучше понимать историю родного края и помнить людей, которые в годы войны защищали свой дом.

Еще в мае вместе с поисковыми отрядами «Томич» и «Енисей» здесь начали ремонт: осмотрели конструкции, определили, какие элементы требуют замены, провели первые работы. Затем сотрудники администрации округа и неравнодушные жители продолжили благоустройство. Расчистили территорию, заменили поврежденные элементы, укрепили окопы и блиндаж, подготовили и уложили деревянные конструкции.

«Благодарю поисковые отряды "Томич" и "Енисей" за помощь и участие в этой работе. Спасибо сотрудникам администрации округа, всем неравнодушным жителям, которые нашли время и силы приехать и помочь делом. Отдельная благодарность предпринимателям С. М. Новикевичу и В. М. Вересову за спонсорскую помощь. Благодаря такой поддержке удалось выполнить важную часть работ», — поблагодарил глава муниципалитета.

На памятном митинге участники почтили память тех, кто в годы войны защищал родную землю, вспомнили партизан и подпольщиков, возложили цветы. Звучали солдатские песни, для участников приготовили солдатскую кашу.

«Работу на этом памятном месте продолжим. Важно, чтобы "Партизанская горка" оставалась ухоженной и доступной для жителей, школьников, молодежи — для всех, кто хочет знать и помнить историю родной земли. Спасибо всем, кто помогает сохранять память конкретными делами», — резюмировал Иван Белугин.

«Партизанская горка» - историческая инсталляция в бору близ локнянской деревни Слободка, выполненная местными энтузиастами в честь подвига партизан в годы Великой Отечественной войны.