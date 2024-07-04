Общество

Более 85% жителей СЗФО хотят получать поддержку в первое время на новой работе - опрос

Служба исследований hh.ru, российской рекрутинговой платформы, провела опрос на тему онбординга (адаптация новичков) среди соискателей в регионах СЗФО. Выяснилось, что большинство сотрудников не имеют доступа к программам адаптации новых работников на рабочем месте, при этом более 85% хотели бы получить поддержку в первые месяцы работы.

Согласно опросу, 54% опрошенных работников в регионах СЗФО утверждают, что их компании не проводят программы адаптации для новичков. При этом пятая часть (19%) местных сотрудников ответила, что в их компании уже давно есть онбординг, 15% – слышали о нем, но не знают подробностей, еще 12% – знают о программе, но она появилась недавно. Чаще всего последний ответ дают представители сферы топ-менеджмента (16%), управления персоналом (13%), маркетинга и рекламы (10%).

В то же время 85% соискателей выразили желание участвовать в программах поддержки и адаптации новых сотрудников, когда только начинали работать. Судя по данным опроса, женщины, живущие в СЗФО на 15% чаще, чем мужчины, нуждаются в помощи в первые рабочие месяцы. Среди желающих пройти программу адаптации не только молодое поколение (18-24 лет) – 89% дали положительный ответ, но и зрелые работники (35-44) – 82% отнеслись бы к онбордингу положительно.

Чаще всего новичкам хочется попасть в программу адаптации, потому что это поможет им быстрее понять их рабочие задачи (79%). Десятая часть опрошенных ответила, что с онбордингом чувствовала бы себя комфортнее и что быстрее бы поняла, хочет ли оставаться в компании.

Отметим, что почти половина местных опрошенных (42%) задумывалась об увольнении в первые месяцы. Каждый второй связывал это с тем, что руководство не занималось его адаптацией на новом месте. В то же время четверть опрошенных (24%) все же уволились из-за проблем с коллективом и потому что люди «не смогли притереться».

Результаты опроса местных работников также показали, что большинству легче привыкать к новому месту работы под руководством наставника. Такого помощника в первые месяцы работы хотели бы иметь сразу 70% опрошенных.

«Проблема удержания кадров – симптоматична для абсолютно всех профессиональных сфер и отраслей рынка труда. Но особенно сильно от текучки кадров (причем как молодых, так и опытных) страдают сфера науки и образования. Так, 24% работников медицинской сферы обеспокоены текучкой кадров у себя на работе, в сфере образования таких 23%. О похожей ситуации заявляют также 41% опрошенных представителей HR-сферы, а также 38% представителей рабочих и обслуживающих профессий в общепите, туризм, гостиничное дело. Поэтому серьезный подход компаний именно к удержанию персонала (и особенно новичков) может напрямую влиять на выживаемость бизнеса и его будущее», - отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.