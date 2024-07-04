Выездная диспансеризация прошла в Пыталовском округе

Выездная диспансеризация успешно прошла в Пыталовском муниципальном округе. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
Врач-терапевт Пыталовского филиала Островской межрайонной больницы Дария Шишова в составе выездной бригады провела выездную диспансеризацию около администрации Пыталовского муниципального округа.
Жители имели возможность пройти обследование без посещения поликлиники, для этого Островской межрайонной больницей предоставлены два автобуса: мобильный ФАП и «Флюмамм».
Медицинская организация будет продолжать работать над улучшением выездной формы работы.