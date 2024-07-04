Общество

Юных псковичей приглашают к участию в конкурсе стихов и песен о светофоре

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в IV Всероссийском конкурсе стихов и песен о светофоре «Азбука светофора», направленном на профилактику ДТП с участием детей и приуроченном к Международному дню светофора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа, в день установки первого работающего светофора. Конкурс проводят с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

К участию в конкурсе приглашаются мальчики и девочки в возрасте от 5 до 18 лет. Конкурсные материалы принимают на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru.

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной» назван в память девочки, попавшей в дорожно-транспортное происшествие 11 апреля 1997 года, в результате которого от полученных травм она ушла из жизни 4 июня 1997 года.