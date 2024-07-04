Общество

Центр добровольчества открыли в Бежаницком районе

Центр добровольчества открыли в Бежаницком районе 9 июля. Он появился на базе Бежаницкого молодёжного центра «Юность» и стал 17 центром в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по молодежной политике.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Такие центры в других районах всегда становятся важной площадкой для развития и популяризации добровольчества в муниципалитете, местом для общения волонтеров и обмена навыками.

Несмотря на то, что в районе до этого не было своего волонтёрского центра, добровольцы активно проявляли себя на различных мероприятиях. Самых трудолюбивых и целеустремлённых наградили за весомый вклад в развитие муниципалитета и неравнодушное отношение к проблемам жителей.

«Это ваше место притяжения, место встречи с интересными людьми. Теперь вы знаете, что можете прийти сюда и обсудить насущные проблемы, ставить задачи, объединиться в полезных делах для нашего посёлка», - сказал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

На торжественном открытии было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Бежаницкого района и АНО «Центр молодежи и общественных инициатив». В церемонии приняли участие глава Бежаницкого района, врио председателя комитета по молодежной политике и директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».

«Этот центр добровольчества небольшой, но такой нужный и важный! Потому что добровольчество сейчас активно развивается. Мы знаем про труд ваших волонтёров, мы следим за вашей работой и гордимся вами!» - подчеркнул врио комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

«Дорогие волонтёры, на вас большая ответственность. Вы активно помогаете району и рассказываете своим друзьям о том, что и они могут присоединиться к этой значимой работе, внести свой вклад в развитие района. Поэтому вы заслуживаете награды и слова благодарности. Продолжайте менять пространство, в котором вы живёте, учитесь и творите!» - сказала директор АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачёва.