Общество

Незаконный ввоз молдавских яблок в РФ пресекли на границе в Псковской области

Незаконный ввоз 20,2 тонны молдавских яблок в Россию пресекли на госгранице в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе РФ в Себежском районе проведен карантинный фитосанитарный контроль 20,2 тонны свежих яблок, выращенных в Республике Молдова.

При документарном контроле специалист ведомства установил, что в фитосанитарном сертификате на фрукты отсутствовало наименование и адрес производителя подкарантинной продукции.

Ввоз яблок на территорию Российской Федерации запрещен.