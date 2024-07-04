Общество

Детские летние лагеря в области находятся в несоответствующем состоянии – Александр Братчиков

Лагеря в Псковской области находятся в несоответствующем состоянии. Об этом председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков сообщил на заседании комитета 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я бы хотел отдельно отметить вопрос детского отдыха в лагерях. Лагеря находятся в несоответствующем состоянии и с точки зрения материально-технической базы, и с точки зрения воспитательного процесса», – сказал Александр Братчиков.

Депутат Виктор Остренко предложил рассмотреть возможность создания соглашения о привлечении частного капитала или иных форм государственно-частного партнерства, что позволит в кратчайшие сроки отремонтировать лагеря и предоставлять более качественные услуги.

«Я считаю, что предложение очень разумное, и предлагаю комитету по образованию и правительству области его рассмотреть. Это поможет улучшить условия отдыха наших детей», – заметил Александр Братчиков.