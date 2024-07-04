Общество

Мужчину в Невеле осудили на 180 часов обязательных работ за приобретение наркотиков

Мужчину в Невеле привлекли к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

1 марта сотрудники МО МВД России «Невельский» задержали местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере. Подсудимый через интернет-магазин с целью личного употребления заказал наркотическое средство. Получив координаты местонахождения, в этот же день он обнаружил и забрал из тайника наркотическое средство массой 0,86 грамма, что образует значительный размер. Запрещенное средство мужчина хранил в кармане своей куртки.

Мужчину задержали, наркотическое средство изъяли. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, ему назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.