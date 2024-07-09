Общество

Кадровую проблему мировых судей обсудил законодательный комитет Собрания

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов провел заседание под председательством Алексея Севастьянова. Первые пять вопросов повестки касались деятельности мировых судей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Депутаты рассмотрели представления о назначении трёх мировых судей – судебного участка №22 в границах города Острова и Островского района, №28 в Пскове и №35 в Великих Луках. Все предложенные областной коллегией судей кандидатуры члены комитета рекомендовали включить в бюллетень для тайного голосования. Решение о назначении мировых судей депутатский корпус примет на июльской сессии.

Для решения кадровой проблемы аппарата мировых судей разработан законопроект, дополняющий областной реестр должностей государственной гражданской службы младшей должностью категории «обеспечивающие специалисты» - помощник мирового судьи.

«В аппарате мировых судей колоссальная нагрузка. Переварить такой огромный объём документооборота при невысокой зарплате на энтузиазме очень сложно», - описал непростую ситуацию заместитель председателя областного суда Дмитрий Устинов. Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов согласился с озвученной позицией, напомнив, что для снижения нагрузки с мировых судей в прошлом году депутаты приняли решение о создании в Пскове ещё одного судебного участка. Предложенный законопроект члены комитета также поддержали.

Кроме того, депутаты согласились с целесообразностью создания государственного казённого учреждения «Центр обеспечения деятельности мировых судей», что позволит повысить уровень организационного обеспечения судей.

Далее депутаты рассмотрели вопрос о повышении размера штрафов за непротиводействие распространению борщевика Сосновского. Председатель правительственного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов озвучил предлагаемые штрафные санкции – за первое нарушение штраф для юридических лиц возрастает с 50 до 400 тысяч, а за повторное до 1 млн рублей. Максимальный штраф для должностных лиц – 50 тысяч, для граждан – 5 тысяч рублей.

«В областном законе об административных правонарушениях штрафы за борщевик появились в 2022 году, какова статистика взимания штрафов?» - попросил докладчика озвучить информацию Алексей Севастьянов. Депутат Андрей Маковский в свою очередь поинтересовался, есть ли прецеденты, когда штрафы выставлялись Росимуществу за заросшие борщевиком земли, находящиеся в федеральной собственности.

Председатель исполнительного органа сообщил, что не располагает статистикой, потому что из-за действия моратория на проверки юридических лиц, положение об административном наказании не применялось. Но в будущем, когда мораторий отменят, по мнению Николая Романова, увеличение штрафов станет действенной мерой борьбы с распространением борщевика, в том числе, и на федеральных землях. Члены комитета рекомендовали принять проект закона в двух чтениях.

На заседании депутаты также рассмотрели и поддержали законопроекты, актуализирующие региональную нормативно-правовую базу в соответствии с действующим областным и федеральным законодательством.