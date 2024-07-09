Общество

Воинское захоронение в Красногородске приведут в порядок по требованию прокурора

Воинское захоронение в Красногородске приведут в надлежащее состояние по требованию прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: memgid.ru

Прокуратура района провела проверку деятельности органов местного самоуправления и установила, что в нарушение требований закона РФ от 14 января 1993 года №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» воинское захоронение - могила Леонида Кофмана (1922-1944), являющееся муниципальной собственностью Красногородского муниципального округа, находится в ненадлежащем состоянии и требует проведения ремонтных работ.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании местной администрации в течение года со дня вступления решения суда в законную силу привести в надлежащее состояние воинское захоронение. Требования суд удовлетворил.

Добавим, гвардии старший лейтенант Леонид Кофман 1922 года рождения погиб в боях за освобождение города Красное 19 июля 1944 года.